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7 возможностей для отдыха в саду

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern garden
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Не стоит лукавить, жизнь для нашего поколения не представляет особой сложности. Да, нужно выбрать работу, которая приносит деньги. Но большинство из нас точно не будет работать с теми, кто им не нравится, плюс эта самая работа просто обязана(!) нас каждодневно радовать. Да, важно найти человека, который разделяет твои ценности. Но это может быть не только муж(жена), но и подруга(друг), дочь(сын) или даже мама, что вообще для большинства из предыдущего поколения случалось крайне редко. Да, по-прежнему после 30-ти трудно выбрать джинсы по фигуре и отрастить волосы, но на самом деле все это мелочи.

Правильные жизненные приоритеты облегчают многие составляющие нашей жизни. Среди них – разумное чередование работы и отдыха. Те, кто говорят, что лучший отдых – это смена деятельности, все же немного вводят в заблуждение. В краткосрочной перспективе в условиях строгого дедлайна это действительно может помочь, особенно если работы много и она достаточно разнообразная. Или если вы можете прерваться и позаниматься йогой или гантельками. Но не стоит думать, что ваше тело не нуждается в отдыхе. Именно эта ошибка может стоить вам и любимой работы, и гармоничных отношений, и даже волос.

Потому сегодня мы предлагаем вам подумать об обустройстве зоны отдыха в саду. А если сада у вас пока нет, попробуйте примерить эти идеи к вашему балкону.

​Минималистичная беседка

Maison WP, Vincent Coste Architecte Vincent Coste Architecte Modern balcony, veranda & terrace
Vincent Coste Architecte

Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte

Такой вариант зоны для отдыха построить человеку «с руками» не так уж и сложно. Огромные подушки в съемных чехлах на молнии обеспечат вас комфортным местом для полуденной неги.

​Патио-вариант

MAISON ZEN DANS LE VAR, cecile Aubert architecte dplg cecile Aubert architecte dplg Mediterranean style balcony, veranda & terrace
cecile Aubert architecte dplg

cecile Aubert architecte dplg
cecile Aubert architecte dplg
cecile Aubert architecte dplg

Что считать главным в этом пространстве. Бело-синюю плитку на полу или мягкие матрасы по форме дивана и множество подушек? А может, дополняющий все это кофейный столик, куда вы можете поставить что-то вкуснющее и невероятно полезное.

​Сад на городской террасе

Bac bois, Benji Paysage Benji Paysage Asian style balcony, veranda & terrace
Benji Paysage

Benji Paysage
Benji Paysage
Benji Paysage

Такой сад можно «заложить» и на просторной террасе. При стабильном поливе, даже те растения, корни которых при произрастании на природе уходят вглубь, будут чувствовать себя неплохо. И не забудьте про удобный диванчик, ведь этот сад создан в первую очередь именно для вас и вашего отдыха.

​Терраса рядом с домом

La Verte Maison, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES Modern balcony, veranda & terrace
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

Даже если место с видом на роскошный цветущий сад ограничивается метром террасной доски впритык к дому, добавьте разноцветные подушки и придите сюда с книгой и миской с нарезанными фруктами. Ваше тело точно почувствует, что вы его действительно любите и заботитесь о нем и его полноценном отдыхе.

​Терраса с видом

Appartement carte blanche, Anne-Maud & Natacha Anne-Maud & Natacha Modern balcony, veranda & terrace
Anne-Maud &amp; Natacha

Anne-Maud & Natacha
Anne-Maud &amp; Natacha
Anne-Maud & Natacha

Тем, кто много времени проводит за компьютером, особенно если это подразумевает сосредоточенную интеллектуальную деятельность или пристальное вглядывание в экран, очень важно лицезреть и другую сторону бытия. Очень хорошо, если ваши окна позволяют смотреть вам достаточно далеко, даже если вы видите лишь урбанистичный пейзаж. И просто идеально, если вид из ваших окон похож на этот. А в перерывах на террасе можно сделать несколько упражнений.

​Отдыхаем в бассейне

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern garden
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Во время нахождения в воде все ваше тело расслабляется. А если размер водоема позволяет еще и поплавать, вы задействуете мышцы, большинство из которых «спят» в обычном состоянии, что тоже невероятно полезно. Обязательно окунитесь с головой, даже если думаете, что это испортит вашу прическу.

​Творчество как отдых

Mural · Banco Paula Herrero | Arquitectura Modern houses
Paula Herrero | Arquitectura

Mural · Banco

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Отдохнуть в саду можно, не только лежа на диванчике и потягивая лимонад. Подумайте, что вы можете сделать своими руками для благоустройства сада – распланировать посадки многолетников, сделать песочницу для малышей или создать эффектную мозаичную композицию, как на снимке выше. Выкладывая кусочек за кусочком разноцветные стеклышки, вы не только занимаете свой разум чем-то отличным от квартального отчета или диаграммы продаж, но и рождаете новый мир, которого до вас просто не существовало.

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All you need to know to improve your small garden
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