7 возможностей для отдыха в саду

Не стоит лукавить, жизнь для нашего поколения не представляет особой сложности. Да, нужно выбрать работу, которая приносит деньги. Но большинство из нас точно не будет работать с теми, кто им не нравится, плюс эта самая работа просто обязана(!) нас каждодневно радовать. Да, важно найти человека, который разделяет твои ценности. Но это может быть не только муж(жена), но и подруга(друг), дочь(сын) или даже мама, что вообще для большинства из предыдущего поколения случалось крайне редко. Да, по-прежнему после 30-ти трудно выбрать джинсы по фигуре и отрастить волосы, но на самом деле все это мелочи.
Правильные жизненные приоритеты облегчают многие составляющие нашей жизни. Среди них – разумное чередование работы и отдыха. Те, кто говорят, что лучший отдых – это смена деятельности, все же немного вводят в заблуждение. В краткосрочной перспективе в условиях строгого дедлайна это действительно может помочь, особенно если работы много и она достаточно разнообразная. Или если вы можете прерваться и позаниматься йогой или гантельками. Но не стоит думать, что ваше тело не нуждается в отдыхе. Именно эта ошибка может стоить вам и любимой работы, и гармоничных отношений, и даже волос.
Потому сегодня мы предлагаем вам подумать об обустройстве зоны отдыха в саду. А если сада у вас пока нет, попробуйте примерить эти идеи к вашему балкону.
Такой вариант зоны для отдыха построить человеку «с руками» не так уж и сложно. Огромные подушки в съемных чехлах на молнии обеспечат вас комфортным местом для полуденной неги.
Что считать главным в этом пространстве. Бело-синюю плитку на полу или мягкие матрасы по форме дивана и множество подушек? А может, дополняющий все это кофейный столик, куда вы можете поставить что-то вкуснющее и невероятно полезное.
Такой сад можно «заложить» и на просторной террасе. При стабильном поливе, даже те растения, корни которых при произрастании на природе уходят вглубь, будут чувствовать себя неплохо. И не забудьте про удобный диванчик, ведь этот сад создан в первую очередь именно для вас и вашего отдыха.
Даже если место с видом на роскошный цветущий сад ограничивается метром террасной доски впритык к дому, добавьте разноцветные подушки и придите сюда с книгой и миской с нарезанными фруктами. Ваше тело точно почувствует, что вы его действительно любите и заботитесь о нем и его полноценном отдыхе.
Тем, кто много времени проводит за компьютером, особенно если это подразумевает сосредоточенную интеллектуальную деятельность или пристальное вглядывание в экран, очень важно лицезреть и другую сторону бытия. Очень хорошо, если ваши окна позволяют смотреть вам достаточно далеко, даже если вы видите лишь урбанистичный пейзаж. И просто идеально, если вид из ваших окон похож на этот. А в перерывах на террасе можно сделать несколько упражнений.
Во время нахождения в воде все ваше тело расслабляется. А если размер водоема позволяет еще и поплавать, вы задействуете мышцы, большинство из которых «спят» в обычном состоянии, что тоже невероятно полезно. Обязательно окунитесь с головой, даже если думаете, что это испортит вашу прическу.
Отдохнуть в саду можно, не только лежа на диванчике и потягивая лимонад. Подумайте, что вы можете сделать своими руками для благоустройства сада – распланировать посадки многолетников, сделать песочницу для малышей или создать эффектную мозаичную композицию, как на снимке выше. Выкладывая кусочек за кусочком разноцветные стеклышки, вы не только занимаете свой разум чем-то отличным от квартального отчета или диаграммы продаж, но и рождаете новый мир, которого до вас просто не существовало.
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