7 возможностей для отдыха в саду

Не стоит лукавить, жизнь для нашего поколения не представляет особой сложности. Да, нужно выбрать работу, которая приносит деньги. Но большинство из нас точно не будет работать с теми, кто им не нравится, плюс эта самая работа просто обязана(!) нас каждодневно радовать. Да, важно найти человека, который разделяет твои ценности. Но это может быть не только муж(жена), но и подруга(друг), дочь(сын) или даже мама, что вообще для большинства из предыдущего поколения случалось крайне редко. Да, по-прежнему после 30-ти трудно выбрать джинсы по фигуре и отрастить волосы, но на самом деле все это мелочи.

Правильные жизненные приоритеты облегчают многие составляющие нашей жизни. Среди них – разумное чередование работы и отдыха. Те, кто говорят, что лучший отдых – это смена деятельности, все же немного вводят в заблуждение. В краткосрочной перспективе в условиях строгого дедлайна это действительно может помочь, особенно если работы много и она достаточно разнообразная. Или если вы можете прерваться и позаниматься йогой или гантельками. Но не стоит думать, что ваше тело не нуждается в отдыхе. Именно эта ошибка может стоить вам и любимой работы, и гармоничных отношений, и даже волос.

Потому сегодня мы предлагаем вам подумать об обустройстве зоны отдыха в саду. А если сада у вас пока нет, попробуйте примерить эти идеи к вашему балкону.