Homify ne mi? Homify yepyeni bir online Dekorasyon & İnşaat platformu. Dört duvarın içinde ihtiyacınız olan her şeyi bu platformda bulacaksınız. Fikir aşamasından son ürüne kadar, Türkiye çapındaki inşaat ve tasarım profesyonellerini evsahipleriyle buluşturuyoruz.

Bu alanın profesyonelleri birkaç aşamada kolayca bir profil oluşturup proje ve ürünlerinin fotoğraflarını siteye yükleyerek iş ve projelerini sitemizde tanıtabilirler. Kullanıcılar ise fikirlerini paylaşmak için bu işleri bir Yeni Fikir yazısında toplayabilir, sipariş için tedarikçilerle temasa geçebilir ya da ürünler hakkında doğrudan soru sorabilirler.

Aksesuarlardan tutun da bahçe çitine kadar, Homify'de doğru profesyonellerle buluşup ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız!

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