Your browser is out-of-date.

To get a better experience with our home designs, please download other browsers for free. Just click on the icon!

Rooms
Professionals
Magazine
DIY
Become a Professional
Premium
Sign out
homify.com.tr
Media & Bloggers in Berlin
Overview 2Projects (2) 524Ideabooks (524)
Reviews (0)
edit edit in admin Request review New project
Request review Edit profile

Projects

New project
  • Go Premium
    • 4 Salon, 4 Tarz, homify.com.tr homify.com.tr Eclectic style living room
    4 Salon, 4 Tarz
    Kapak Fotoğrafları, homify.com.tr homify.com.tr
    Kapak Fotoğrafları

    Homify ne mi? Homify yepyeni bir online Dekorasyon & İnşaat platformu. Dört duvarın içinde ihtiyacınız olan her şeyi bu platformda bulacaksınız. Fikir aşamasından son ürüne kadar, Türkiye çapındaki inşaat ve tasarım profesyonellerini evsahipleriyle buluşturuyoruz. 

    Bu alanın profesyonelleri birkaç aşamada kolayca bir profil oluşturup proje ve ürünlerinin fotoğraflarını siteye yükleyerek iş ve projelerini sitemizde tanıtabilirler. Kullanıcılar ise fikirlerini paylaşmak için bu işleri bir Yeni Fikir yazısında toplayabilir, sipariş için tedarikçilerle temasa geçebilir ya da ürünler hakkında doğrudan soru sorabilirler. 

    Aksesuarlardan tutun da bahçe çitine kadar, Homify'de doğru profesyonellerle buluşup ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız! 

    https://www.facebook.com/homify.com.tr

    Service areas
    Berlin
    Address
    Holländerstraße 34
    13407 Berlin
    Germany
    +49-30208985830 www.homify.com.tr
      Add SEO element