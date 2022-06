J’ai grandi auprès de parents médecins humanitaires, ce qui m’a permis tout jeune d’être confronté régulièrement à des cultures et traditions étrangères. Cette passion des voyages tournés vers les autres est une des choses qui n’a jamais cessé de m’habiter.

Les fois où je les accompagnais dans l’un de leurs voyages, gosse aux pieds nus, je me retrouvais au centre de communautés d’artisans et de constructeurs, utilisant leur savoir faire traditionnel pour créer toute sorte de choses dont le but et le sens échappent à un enfant.

Mais de ces formes et de ces gestes j’en retiens des images de cultures et de peuples qui continuent à me marquer. De cette enfance globe trotteur, j’aime a dire que grâce à ça, je ne me sent nul part à l’étranger...

Les voyages ne faisant malheureusement pas toute une vie, j’ai toutefois essayé de combiner les deux, en n’hésitant pas à partir étudier à différents endroits. A Lyon tout d’abord, puis à Paris, ensuite à lESAD de Reims, puis à l’ECAL de Lausanne. Mon diplôme en main, j’ai voulu travaillé à l’étranger, mais ne considérant pas qu’une capitale Européenne comme Berlin, Londres ou Milan soit véritablement « l’étranger », je suis parti travailler à Pondicherry en Inde dans le studio de Marc Barrandard (designer Français expatrié depuis quelques années). Là bas, l’une des choses qui m’a le plus marqué, était la démarche de design globale, que chaque projet embrassait. Les différentes personnes pour lesquelles nous travaillons, nous disait sans relâche: « ça me coûte plus cher d’acheter les choses que de les faire-faire », ce qui nous forçait à TOUT créer ! A mon retour en France, je me suis délibérément installé à Lyon, où j’y ai rapidement monté ma propre agence, d’où je travaille maintenant depuis pratiquement deux ans. De la capitale des Gaules, je développe des projets pour des particuliers et des entreprises, en gardant un rapport très proche avec les différents acteurs du processus de création (artisans, commanditaires et les différents intermédiaires). Cette ville m’a offert tout un tas d’opportunités que d’autres endroits ne m’auraient pas permis et c’est en cela que Lyon est devenu pour moi le point de départ de mon travail de designer.