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The Cold Press
Artists & Artisans in Holt
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    • THE COLD PRESS IS AN INTAGLIO PRINT MAKING STUDIO AND GALLERY BASED IN NORTH NORFOLK. THE STUDIO PROVIDES ARTISTS WITH TIME AND SPACE TO EXPLORE THE MEDIUM. ARTISTS ARE FREE TO WORK ALONE OR IN COLLABORATION, AND WITH OR WITHOUT TECHNICAL ASSISTANCE.

    THE COLD PRESS ALSO PUBLISHES WORK FOR SALE AND THE GALLERY SHOWS WORK BY PRODUCED IN THE STUDIO ALONGSIDE EXHIBITIONS BY INVITED ARTISTS AND MAKERS.

    Services
    Printing
    Service areas
    HOLT
    Address
    18–20 ALBERT STREET
    NR25 6HX Holt
    United Kingdom
    +44-1263711145 www.thecoldpress.com
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