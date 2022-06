Wie zijn we?

In 2001 richt Benjamin Denef (ir. architect) zijn zelfstandige architectenpraktijk op. Al snel komen er meer projectaanvragen binnen en blijkt versterking nodig. Matthias Mattelaer (ir. architect) wordt geassocieerde partner. Vandaag leiden zij samen DMOA, een succesvol team van ingenieurarchitecten, interieurarchitecten en landschapsarchitecten, elk met hun eigen affiniteiten, maar met een gedeelde passie voor architectuur.

Wat doen we?

DMOA specialiseert zich in totaalconcepten. We ontwikkelen op maat gemaakte architectuur met een eigenzinnig karakter. We zijn ervan overtuigd dat een doorgedreven ontwerp van gebouw, interieur en omliggend landschap het geluk van de bewoner of gebruiker positief beïnvloedt. DMOA gaat dan ook samen met elke individuele klant op zoek naar de manier om diens behoeften het best in te vullen. Hiervoor gaan we heel ver. Een ontwerp is voor ons voltooid wanneer architectuur, interieur en landschap elkaar aanvullen en versterken, en het project perfect beantwoordt aan de wensen van de gebruiker.

Daarmee houdt het niet op. Door jarenlange ervaring kan DMOA zich probleemloos opstellen tussen de complexiteit van een bouwproject en de opdrachtgever. Eenmaal een project toevertrouwd is, kan u er zeker van zijn dat het in goede handen is. DMOA vangt in de eerste lijn alle coördinatiezorgen en dagelijkse activiteiten op. We vormen dan ook de ideale partner voor mensen die zelf te druk bezet zijn of de stress en beslommeringen van een bouwproject liever vermijden. Ons team biedt een totaalservice aan die de beslissingen voor de opdrachtgever herleidt tot projectdefinitie en feedback. DMOA gaat hier bewust een stap verder dan het gemiddelde architectenbureau. Hierdoor kunnen we de hoogste kwaliteit garanderen, zowel ontwerpmatig als technisch en uitvoerend.

Kortom, DMOA staat voor een gebalanceerde combinatie van buikgevoel, durf en ratio. Onze realisaties zijn daar stille getuigen van. Op deze site krijgt u een impressie van een aantal van onze gerealiseerde projecten. Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek.