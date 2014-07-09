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Architectural Textiles Ltd
Paint & Wall Coverings in Badwell Ash
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    • La Scala Hand Made Plaster Wallcovering, Architectural Textiles Ltd Architectural Textiles Ltd Walls & flooringWallpaper
    La Scala Hand Made Plaster Wallcovering, Architectural Textiles Ltd Architectural Textiles Ltd Walls & flooringWallpaper
    La Scala Hand Made Plaster Wallcovering, Architectural Textiles Ltd Architectural Textiles Ltd Walls & flooringWallpaper
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    La Scala Hand Made Plaster Wallcovering

    FOR OVER 35 YEARS ARCHITECTURAL TEXTILES HAVE BEEN PROVIDING QUALITY WALLCOVERINGS TO THE UK INTERIORS MARKET.

    SPECIALISING IN THE SUPPLY OF NATURAL TEXTILE WALLCOVERINGS, OUR PRODUCTS ARE USED IN ANY QUALITY INTERIOR - FROM RESIDENTIAL TO LARGE SCALE COMMERCIAL AND HOSPITALITY PROJECTS. AS A SMALL, INDEPENDENT SUPPLIER WE SOURCE PRODUCT FROM THE WORLDS BEST MILLS AS WELL AS BEING AN INVALUABLE INFORMATION BASE FOR MANY DESIGNERS - IF YOU WANT TO FIND ANY WALLCOVERING CONTACT US!!

    Services
    • Wallcovering
    • wallpaper
    • grasscloth
    • silk vinyl
    Service areas
    All across the UK and Badwell Ash
    Address
    3 The Paddocks
    IP31 3LW Badwell Ash
    United Kingdom
    +44-1359259981 www.architecturaltextiles.co.uk
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