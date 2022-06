Eine ergebnisoffene prozessorientierte Denkweise. Alles Hinterfragen, wenn sinnvoll umdenken. Konventionen sind keine Hindernisse. Langeweile ist nicht tragbar. Zusammenhängende Gestaltung. Gestaltete Atmosphäre in jedem Massstab. Wert durch schlüssige Lösung. Eigenständig, intuitiv und humorvoll. Leben in Harmonie mit sich und der Welt. Funktionsorientierter Kontext. Ästhetik als Selbstverständnis. Vertrauen als Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit. Respekt im Verhalten und Transparenz in der Kommunikation. Transdisziplinäres Handeln mit Verantwortung. Verknüpfung mit Soziologie, Kunst, Forschung und Wirtschaft.