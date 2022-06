Luiza Pacheco acaba de chegar ao Brasil após dois anos vivendo em Barcelona. Nesse período cursou Mestrado em Desenho e Produção de Espaços na UPC. Universitat Politècnica de Catalunya, além de outros cursos de aprimoramento como Iluminação e Restauração de Móveis. Alí, Luiza também trabalhou em escritórios de arquitetura, alguns de referência mundial, como Mario Corea Arquitectura. A experiência de vivenciar uma nova cultura, berço da arquitetura mundial, agregou inspirações e idéias para um trabalho diferenciado.

Em Belo Horizonte, Luiza trabalhou em escritórios de renome, absorvendo muita experiência e as melhores maneiras de trabalhar.

Os projetos de Luiza Pacheco buscam sair do usual sempre com a preocupação de atender o cliente, tanto financeiramente como no estilo desejado, cuidando de cada detalhe necessário para realização de sonhos!