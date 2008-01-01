Dmytro Aranchii founded Dmytro Aranchii Architects in 2007 as the digital design research pioneer practice in Ukraine.
Studio works in fields of algorithmic architecture, parametric and generative design.
- Service areas
- европа
- Украина
- Россия
- Весь мир
- Company awards
- КОНКУРСЫ И ВОРКШОПЫ:
- 2012 Конкурс-смотр архитектурных студенческих дипломов Украины, работа специалиста Транспортно-Пересадочный Комплекс Сырец в г.Киеве, Мария Аранчий, 1е место, Харьков, Украина
- 2012 Финалисты (с тремя работами) конкурса Ukrainian Design: The Very Best Of, Киев, Украина
- 2011 Конкурс-смотр архитектурных студенческих дипломов Украины, магистерская работа Алгоритмические Методы Архитектурного Формообразования, Дмитрий Аранчий, 1е место, Днепропетровск, Украина
- 2011 Конкурс-смотр архитектурных студенческих дипломов Украины, работа бакалавра Медиатека в г.Виннице, Мария Аранчий, 1е место, Днепропетровск, Украина
- 2011 Участие во всеукраинском конкурсе Интерьер Года 2011. Киев, Украина
- 2011 Участие в конкурсе на создание дизайна смесителя Gessi / Добрыня: Репликанты 2011. Новый Вид, Киев, Украина
- 2011 Конкурс на создание логотипа и слогана к 20летию бренда Pull & Bear, 4е место, Мадрид, Испания
- 2010 Конкурс-смотр архитектурных дипломных студенческих работ, бакалаврская работа Физкультурно-Оздоровительный Центр в составе Бизнес-Парка, Дмитрий Аранчий, 1е место, Воронеж, Россия
- 2010 Участие в архитеткурном воркшопе лондонской Архитектурной Ассоциаиции (АА: Bleaching Green), Мадрид, Испания
- 2010 Участие в конкурсе на создание дизайна ванной комнаты Archirost (Архиросты) компании Rostex, Киев, Украина
- 2010 Конкурс на проектирование офисной мебели Bene Office Furniture 2012, 2е место, Киев, Украина
- 2010 Конкурс на создание дизайна светопрозрачных дверей Nayada Art-Doors, 3е место Москва, Россия
- 2009 Участие в международном воркшопе Urban Design / New Urbanism, Флоренция, Италия
- 2009 Лауреаты архитектурного конкурса Benetton: Designing in Teheran на проектирование многофункционального здания компании Бенеттон , Тегеран, Иран
- 2008 Архитектурный конкурс на проектирование архитектурного здания (сооружения) при помощи программного CAD / BIM пакета Allbau Allplan, 2й приз, Мюнхен, Германия
- 2008 Конкурс общественных интерьеров Knauf, приз зрительских симпатий, Киев, Украина
- 2008 Финалисты конкурса на проектирование Монумента Независимости на Нагорной площади, Баку, Азербайджан
- 2007 Лауреаты конкурса Дом для звезды, Москва, Россия
- 2007 Конкурс жилых интерьеров Дом из чистого дерева на проектирование нетрадиционного интерьера деревянного дома, 1е и 2е места в 2х номинациях, Нижний Новгород, Россия
- 2007 Конкурс коттеджей Золотые ворота в будущее, 3е место, Киев, Украина
- ЛЕКЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ:
- 2012 Доклад Внедрение Алгоритмической Архитектуры в образовательный Процесс, 26 октября, 5 Всеукраинская научная конференция Современное Архитектурное Образование, архитектурный факультет КНУСА, Киев, Украина
- 2012 Доклад об основах параметрики Алгоритмическая Архитектура, 25 октября, 5 Всеукраинская научная конференция Современное Архитектурное Образование, архитектурный факультет КНУСА, Киев, Украина
- 2012 Лекция More is Digital в рамках Архисферы и Ukrainian Design: The Very Best Of, 18 сентября, Центр Современного Искусства M17, Киев, Украина
- 2011 Лекция по алгоритмической архитектуре Снятся ли Андроидам Цифровые Овцы или Алгоритмический Дизайн в Украине, 15 декабря, Архитектурный Клуб, Киев, Украина
- 2011 Лекция по основам и истории возникновения алгоритмичкской архитектуры для параметрического воркшопа, 19 декабря, анхитектурный факультет КНУСА, Киев, Украина
- НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
- 2012 Аранчий Д. А. Связь контекстно-чувствительных систем с архитектурой. Киев, Современные проблемы ахитектуры и градостроительства, выпуск 30′ 2012, – С. 30 – 34.
- 2011 Аранчий Д. А. Алгоритмические методы архитектурного формообразования. Киев, КНУСА, магистерская работа, 17 июня 2011. – 186 с.
- 2011 Аранчий Д. А. Точечный аттрактор и линейные афинные преобразования. Киев, Прикладная геометрия и инженерная графика, выпуск 87, 2011. – С. 53 – 55.
- 2010 Аранчий Д. А. Фрактал Ляпунова в архитектуре. Киев, Техническая эстетика и дизайн, выпуск 8, 2010. – С. 15 – 19.
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Ukraine
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