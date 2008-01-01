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DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
Architects in Киев
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Projects

New project
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    • ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ 2.0: Л-СИСТЕМЫ, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Minimalist living room
    ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ 2.0: Л-СИСТЕМЫ, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Minimalist living room
    ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ 2.0: Л-СИСТЕМЫ, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Walls & flooringWall tattoos
    +17
    ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ 2.0: Л-СИСТЕМЫ
    Щупальца Осьминога, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Modern living room
    Щупальца Осьминога, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Modern living room
    Щупальца Осьминога, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Modern living room
    +20
    Щупальца Осьминога

    Dmytro Aranchii founded Dmytro Aranchii Architects in 2007 as the digital design research pioneer practice in Ukraine.

    Studio works in fields of algorithmic architecture, parametric and generative design.

    Service areas
    • европа
    • Украина
    • Россия
    • Весь мир
    Company awards
    • КОНКУРСЫ И ВОРКШОПЫ:
    • 2012 Конкурс-смотр архитектурных студенческих дипломов Украины, работа специалиста Транспортно-Пересадочный Комплекс Сырец в г.Киеве, Мария Аранчий, 1е место, Харьков, Украина
    • 2012 Финалисты (с тремя работами) конкурса Ukrainian Design: The Very Best Of, Киев, Украина
    • 2011 Конкурс-смотр архитектурных студенческих дипломов Украины, магистерская работа Алгоритмические Методы Архитектурного Формообразования, Дмитрий Аранчий, 1е место, Днепропетровск, Украина
    • 2011 Конкурс-смотр архитектурных студенческих дипломов Украины, работа бакалавра Медиатека в г.Виннице, Мария Аранчий, 1е место, Днепропетровск, Украина
    • 2011 Участие во всеукраинском конкурсе Интерьер Года 2011. Киев, Украина
    • 2011 Участие в конкурсе на создание дизайна смесителя Gessi / Добрыня: Репликанты 2011. Новый Вид, Киев, Украина
    • 2011 Конкурс на создание логотипа и слогана к 20летию бренда Pull & Bear, 4е место, Мадрид, Испания
    • 2010 Конкурс-смотр архитектурных дипломных студенческих работ, бакалаврская работа Физкультурно-Оздоровительный Центр в составе Бизнес-Парка, Дмитрий Аранчий, 1е место, Воронеж, Россия
    • 2010 Участие в архитеткурном воркшопе лондонской Архитектурной Ассоциаиции (АА: Bleaching Green), Мадрид, Испания
    • 2010 Участие в конкурсе на создание дизайна ванной комнаты Archirost (Архиросты) компании Rostex, Киев, Украина
    • 2010 Конкурс на проектирование офисной мебели Bene Office Furniture 2012, 2е место, Киев, Украина
    • 2010 Конкурс на создание дизайна светопрозрачных дверей Nayada Art-Doors, 3е место Москва, Россия
    • 2009 Участие в международном воркшопе Urban Design / New Urbanism, Флоренция, Италия
    • 2009 Лауреаты архитектурного конкурса Benetton: Designing in Teheran на проектирование многофункционального здания компании Бенеттон , Тегеран, Иран
    • 2008 Архитектурный конкурс на проектирование архитектурного здания (сооружения) при помощи программного CAD / BIM пакета Allbau Allplan, 2й приз, Мюнхен, Германия
    • 2008 Конкурс общественных интерьеров Knauf, приз зрительских симпатий, Киев, Украина
    • 2008 Финалисты конкурса на проектирование Монумента Независимости на Нагорной площади, Баку, Азербайджан
    • 2007 Лауреаты конкурса Дом для звезды, Москва, Россия
    • 2007 Конкурс жилых интерьеров Дом из чистого дерева на проектирование нетрадиционного интерьера деревянного дома, 1е и 2е места в 2х номинациях, Нижний Новгород, Россия
    • 2007 Конкурс коттеджей Золотые ворота в будущее, 3е место, Киев, Украина
    • ЛЕКЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ:
    • 2012 Доклад Внедрение Алгоритмической Архитектуры в образовательный Процесс, 26 октября, 5 Всеукраинская научная конференция Современное Архитектурное Образование, архитектурный факультет КНУСА, Киев, Украина
    • 2012 Доклад об основах параметрики Алгоритмическая Архитектура, 25 октября, 5 Всеукраинская научная конференция Современное Архитектурное Образование, архитектурный факультет КНУСА, Киев, Украина
    • 2012 Лекция More is Digital в рамках Архисферы и Ukrainian Design: The Very Best Of, 18 сентября, Центр Современного Искусства M17, Киев, Украина
    • 2011 Лекция по алгоритмической архитектуре Снятся ли Андроидам Цифровые Овцы или Алгоритмический Дизайн в Украине, 15 декабря, Архитектурный Клуб, Киев, Украина
    • 2011 Лекция по основам и истории возникновения алгоритмичкской архитектуры для параметрического воркшопа, 19 декабря, анхитектурный факультет КНУСА, Киев, Украина
    • НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
    • 2012 Аранчий Д. А. Связь контекстно-чувствительных систем с архитектурой. Киев, Современные проблемы ахитектуры и градостроительства, выпуск 30′ 2012, – С. 30 – 34.
    • 2011 Аранчий Д. А. Алгоритмические методы архитектурного формообразования. Киев, КНУСА, магистерская работа, 17 июня 2011. – 186 с.
    • 2011 Аранчий Д. А. Точечный аттрактор и линейные афинные преобразования. Киев, Прикладная геометрия и инженерная графика, выпуск 87, 2011. – С. 53 – 55.
    • 2010 Аранчий Д. А. Фрактал Ляпунова в архитектуре. Киев, Техническая эстетика и дизайн, выпуск 8, 2010. – С. 15 – 19.
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    Address
    01001 Киев
    Ukraine
    +380-681991893 aranchii.com
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