A mais de 15 anos a LAD Pedras trabalha na comercialização de pedras e serviços com mão de obra especializada. Realizamos obras de todos os portes desde revestimentos residenciais até obras maiores como construção de muros de arrimo, calçamento de ruas com paralelepípedo, cabeceiras de pontes, etc.

Fornecemos todo material necessário para a sua obra, temos pereira própria com grande variedade de pedras de primeira qualidade, temos caminhões próprios para transporte de pedras e engenheiro responsável com grande experiencia em obras com pedras que lhe fornecerá a ART. Veja mais em LAD Pedras