الديكور والهندسة المعمارية من المجالات المفضلة لدي وأجد متعة متناهية في الأنتقال بين أفكار الخبراء وأبداعاتهم في التصميم ودراسة الأنماط والثقافات المختلفة في عالم الهندسة المعمارية، لتقديم المعلومات التي يحتاجها العملاء ويبحثون عنها في عالم الديكور والتشطيبات.
- Service areas
- Emirates and Cairo
- Address
-
Holländerstraße 34
13407 Berlin
Germany
+20-1100404058 www.homify.com.eg
Legal disclosure
الديكور والهندسة المعمارية من المجالات المفضلة لدي وأجد متعة متناهية في الأنتقال بين أفكار الخبراء وأبداعاتهم في التصميم ودراسة الأنماط والثقافات المختلفة في عالم الهندسة المعمارية، لتقديم المعلومات التي يحتاجها العملاء ويبحثون عنها في عالم الديكور والتشطيبات.