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منة اسماعيل
Media & Bloggers in Berlin
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    الديكور والهندسة المعمارية من المجالات المفضلة لدي وأجد متعة متناهية في الأنتقال بين أفكار الخبراء وأبداعاتهم في التصميم ودراسة الأنماط والثقافات المختلفة في عالم الهندسة المعمارية، لتقديم المعلومات التي يحتاجها العملاء ويبحثون عنها في عالم الديكور والتشطيبات.

    Service areas
    Emirates and Cairo
    Address
    Holländerstraße 34
    13407 Berlin
    Germany
    +20-1100404058 www.homify.com.eg
    Legal disclosure

     الديكور والهندسة المعمارية من المجالات المفضلة لدي وأجد متعة متناهية في الأنتقال بين أفكار الخبراء وأبداعاتهم في التصميم ودراسة الأنماط والثقافات المختلفة في عالم الهندسة المعمارية، لتقديم المعلومات التي يحتاجها العملاء ويبحثون عنها في عالم الديكور والتشطيبات.

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