الديكور والهندسة المعمارية من المجالات المفضلة لدي وأجد متعة متناهية في الأنتقال بين أفكار الخبراء وأبداعاتهم في التصميم ودراسة الأنماط والثقافات المختلفة في عالم الهندسة المعمارية، لتقديم المعلومات التي يحتاجها العملاء ويبحثون عنها في عالم الديكور والتشطيبات.