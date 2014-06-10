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Metropole Architects—South Africa
Architects in Durban
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    • SALT ROCK HOUSE, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa
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    AS A PRACTICE, WE ARE INSPIRED BY
    THE ENERGY OF THE CITY, AS IT UNCEASINGLY MOVES, RADIATES AND EVOLVES LIKE A VAST LIVING ORGANISM.

    WE AIM TO GENERATE DESIGN THAT STAKES OUT NEW TERRITORY, AND EXPLORE IDEAS THAT ARE INTUITIVE, INVENTIVE, EXUBERANT AND DARING. ENTHUSED BY VISIONARY ARCHITECTS LIKE JOHN LAUTNER AND SANTIAGO CALATRAVA, WE ASPIRE TO CREATE ICONIC AND PROGRESSIVE ARCHITECTURAL WONDERS THAT CAPTURE OUR COLLECTIVE IMAGINATION.

    Services
    Architectural services
    Service areas
    Worldwide
    Address
    Suite 1B, 33 Churchill Road, Stamford Hill
    4025 Durban
    South Africa
    +27-313037858 www.metropolearchitects.co.za
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