LINDFORM ®

Inspirationen till Lindform kommer från den nordiska naturen med sina organiska toner och enkla former. Design, modeller och färger är valda för att ge harmoni och blickfång till rummet. I vår kollektion återfinns även influenser från det japanska minimalistiska formspråket, en stil som gifter sig väl med vår nordiska design.

LINDFORM ® The inspiration for Lindform comes from the Scandinavian nature with its organic tones and simple shapes. Design, models and colours are chosen to give harmony to the room but also act as an interesting eye-catcher. Our collection also contains influences from Japan, whose minimalist style marries well with our Nordic design.